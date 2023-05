PODCAST : Home Cents : faites travailler votre maison pour vous

Vous trouverez des podcasts « Measure Twice, Cut Once » sur les podcasts iTunes, Spotify et Google.

Les co-animateurs Mike et Jennifer-Lee apprennent l’importance d’avoir de bonnes personnes dans votre équipe, de tirer parti de votre propriété et de la faire fonctionner pour vous afin de maximiser l’un des plus grands investissements de votre vie, votre maison.

Bobby Purba et Alisa Aragon-Lloyd comprennent le pouvoir de constituer votre équipe lorsque vous cherchez à acheter un bien immobilier à construire ou à rénover.

‘Comprendre les capacités de votre propriété. Déterminez s’il y a un retour sur investissement pour le projet. Demandez à votre équipe d’experts inc. constructeur, agent immobilier, courtier hypothécaire à portée de main pour faire des calculs et vous aider à planifier », déclare Bobby Purba.

« Envisagez-vous un prêt à la construction ? Les quatre étapes du financement de la construction sont le premier dessin initial, la fondation coulée, l’encadrement complet, le verrouillage (fenêtres/portes) et l’achèvement. Le financement de la construction est complexe. Le processus de construction et les tirages financiers doivent s’aligner. Travaillez avec un constructeur qui comprend le processus », a déclaré Alisa Aragon-Lloyd.

ÉCOUTEZ : Rencontrez la famille Burden et suivez leur rénovation en temps réel

