Podcast Heatcheck – La fenêtre de titre des Lakers de LeBron James est-elle terminée? | Nouvelles de la NBA

L’animateur Jaydee Dyer est rejoint par le triple champion de la NBA BJ Armstrong, l’attaquant du Mans et de l’équipe GB Ovie Soko et l’analyste de Sky Sports Mo Mooncey pour hacher les dernières nouvelles et intrigues de la ligue.

Les quatre garçons sont de retour cette semaine alors que l’hôte Jaydee Dyer avait BJ Armstrong, Mo Mooncey et Ovie Soko sous le choc de ses prises de vue.

Tout d’abord, la nouvelle du début de la semaine selon laquelle les Trail Blazers de Portland s’étaient séparés de leur entraîneur-chef Terry Stotts, qui faisait partie de l’équipe depuis 2012.

En conséquence, Mo explique ce qui s’est mal passé et devrait venir ensuite pour une franchise qui a du mal à mettre les bonnes pièces autour de son meneur vedette Damian Lillard.

















Après cela, l’attention se tourne vers une autre équipe qui a été éliminée des séries éliminatoires de la Conférence Ouest au tout premier tour : les Lakers de Los Angeles.

Jamais du genre à rater une occasion, Mo propose hardiment que les célèbres violet et or échangent leur deuxième étoile Anthony Davis, blessée par les blessures, contre Lillard lui-même, la fenêtre de titre de LeBron James en Californie se fermant rapidement selon Jaydee.

















Ailleurs, l’ancien All-Star BJ Armstrong explique ce qui a rendu Trae Young si efficace pour les Hawks d’Atlanta en séries éliminatoires.

Les Hawks sont sans doute le package surprise des séries éliminatoires jusqu’à présent après avoir battu les Knicks de New York en cinq, ainsi qu’un choc lors du match 1 contre les Sixers en demi-finale – bien que cette série soit désormais à égalité 1-1 après un monstre Performance de Joël Embiid.

















Tout cela et bien plus encore sur le dernier épisode de Heatcheck, que vous pouvez regarder en intégralité sur YouTube ici.