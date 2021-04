L’hôte Jaydee Dyer est rejoint par le triple champion de la NBA BJ Armstrong, l’attaquant du Mans et de l’équipe GB Ovie Soko et l’analyste de Sky Sports Mo Mooncey pour partager les dernières nouvelles et histoires de toute la ligue.

Par où commencer, mais avec le seul et unique Steph Curry, qui a battu le record de la NBA pour les trois points réalisés en mois lors de la victoire 117-113 des Golden State Warriors sur les Kings de Sacramento dimanche soir.

















Chaud ou pas devient fougueuse alors que l’équipe s’attaque à la question impossible: qui est actuellement le meilleur joueur de la planète?

Mo prend toujours LeBron James, Ovie plaide pour Kevin Durant tandis que BJ, un homme qui connaît une chose ou deux sur la grandeur ayant joué aux côtés de Michael Jordan et de Scottie Pippen, pense que Giannis Antetokounmpo est en fait le meilleur chien de la ligue à ce sujet. moment dans le temps.

















Ailleurs, le débat tourne autour de la trajectoire des New York Knicks, avec des excuses de Mo à l’ensemble de la fanbase des Knicks (à la grande surprise d’Ovie). À son tour, le récent ralentissement de la forme des Portland Trail Blazers est également mis au microscope, car la perspective de rater les barrages pour le tournoi Play-In devient une possibilité dangereuse.

Dans Hors de la cour, Yani Ourabah évalue l’état actuel des Timberwolves du Minnesota, l’une des pires équipes de la ligue cette saison. Mais avec Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards, sans oublier Malik Beasley, certainement pas une franchise sans espoir. Comme on dit, les choses ne peuvent que s’améliorer.

















Pour terminer, Mo attend avec impatience le match de ce dimanche entre les Brooklyn Nets et les Milwaukee Bucks, en direct sur Sky Sports et gratuit à regarder sur YouTube, estimant que cela est crucial pour décider lequel des grands frappeurs de la Conférence orientale atteindra la finale. an.