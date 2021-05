Podcast Heatcheck – Clippers remportera-t-il le titre? | Nouvelles de la NBA

L’hôte Jaydee Dyer est rejoint par le triple champion de la NBA BJ Armstrong, l’attaquant du Mans et de l’équipe GB Ovie Soko et l’analyste de Sky Sports Mo Mooncey pour partager les dernières nouvelles et histoires de toute la ligue.

Les garçons sont de retour et Jaydee Dyer a eu BJ Armstrong, Mo Mooncey et Ovie Soko sous le choc de ses prises chaudes cette semaine.

Tout d’abord, un regard sur les Clippers de Los Angeles et si – avec le tandem bidirectionnel de Paul George et Kawhi Leonard habilement soutenu par le meneur vétéran Rajon Rondo – ils peuvent enfin aller jusqu’au bout cette saison.

















L'équipe Heatcheck discute des chances des Los Angeles Clippers de remporter le titre NBA cette saison



Après cela, l’équipe se demande si les champions de la Conférence Est de la saison dernière, le Miami Heat, peuvent à nouveau contrarier Giannis et les Milwaukee Bucks, avant que les attentions ne reviennent à Los Angeles.

Les Lakers participeront-ils aux séries éliminatoires? Au moins un téléspectateur de Heatcheck pense qu’ils échoueront dans le tournoi Play-In, qui voit LeBron James et l’hôte de la société Steph Curry and the Warriors mercredi soir.

















L'équipe HeatCheck se demande si les Lakers de Los Angeles participeront aux séries éliminatoires de la NBA



Le vainqueur de ce match affrontera la deuxième tête de série Phoenix Suns au premier tour, tandis que le perdant affrontera le vainqueur des Spurs vs Grizzlies pour avoir le droit de prendre la première tête de série Utah Jazz.

Compte tenu des possibilités, BJ pense que le match potentiel Warriors / Jazz serait le point culminant du premier tour des séries éliminatoires, tandis que le fan des Suns Ovie veut voir son équipe prouver son courage contre les Lakers.

















BJ Armstrong aimerait le plus voir l'Utah contre Golden State au premier tour des séries éliminatoires de la NBA, tandis qu'Ovie Soko veut voir les Lakers de Los Angeles affronter les Phoenix Suns.



Dans Hors du terrain, Mo Mooncey évalue l’état des Raptors de Toronto après une campagne décevante pour la seule franchise NBA du Canada et le meneur de confiance Kyle Lowry, largement reconnu comme le GROAT (Greatest Raptor of All Time), quittera les champions 2019 en tant qu’agent libre cette hors saison.

















Mo Mooncey évalue où les Raptors de Toronto peuvent s'améliorer après leur performance décevante cette saison



