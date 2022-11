PODCAST : HAVAN propose des conseils avisés en matière de construction et de rénovation

Vous trouverez des podcasts “Measure Twice, Cut Once” sur les podcasts iTunes, Spotify et Google.

Le podcast de HAVAN “Measure Twice, Cut Once” offre des conseils judicieux, parfaits pour les personnes à la recherche de liens et de ressources pour la construction, la conception et la rénovation.

Plus qu’un simple tableau d’inspiration, des experts en construction de maisons partagent des connaissances derrière les murs, en langage clair, sur les meilleures pratiques de l’industrie de la conception, de la construction et de la rénovation pour aider les propriétaires à bien construire, du premier coup.

Le PDG de HAVAN, Ron Rapp, a déclaré : « C’est une excellente solution pour les propriétaires qui assistent normalement à un salon de l’habitation et souhaitent rencontrer un constructeur ou un concepteur pour obtenir des informations et des ressources. Le podcast offre un accès à des leaders de l’industrie primés offrant un excellent aperçu des questions fréquemment posées, ainsi que des éléments que vous n’auriez peut-être pas pensé à prendre en compte.

La co-animatrice Jennifer-Lee Gunson a grandi dans une famille de construction, tandis que Michael Freedman est nouveau dans l’industrie et aborde chaque conversation davantage du point de vue d’un propriétaire.

Merci aux commanditaires : FortisBC, Ethical Floors, Rami Films et jPod productions

