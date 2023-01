PODCAST : Gino Odjick, l’un des Canadiens les plus populaires de tous les temps

Dans cette édition de ‘MOJ on Sports’, l’animateur Bob Marjanovich propose une interview en podcast du printemps 2022 avec le regretté Gino Odjick.

Odjick s’est rapidement fait aimer des fidèles des Canucks comme cet exécuteur qu’ils n’ont jamais eu.

“Il avait aussi ce sourire qui faisait que quiconque l’approchait se sentait le bienvenu, mais en même temps, il avait la capacité de vous effrayer profondément à l’intérieur”, explique le ministère de la Justice.

Odjick a reconnu à quel point les jeunes autochtones l’idolâtraient et l’admiraient comme il avait admiré Stan Jonathan de Boston dans les années 70.

Le « Voyage pour la guérison » serait le début d’un engagement à aider les jeunes autochtones qui durerait jusqu’à la fin de sa vie.

Son temps en tant que Canuck s’est terminé à l’époque de Mark Messier – Mike Kennan lorsqu’il a été distribué aux Islanders en mars 1998 en raison de frictions entre lui et Keenan en raison d’Odjick défendant son ancien capitaine à Trevor Linden et son ancien entraîneur-chef à Pat Quinn.

“Il (Mike Keenan) a mal parlé de Pat Quinn”, a déclaré Odjick, “Mike, vous n’allez pas franchir cette ligne. Tu as quelque chose à dire contre Pat Quinn et nous allons avoir un problème. Il a changé de position assez rapidement ».

Après la fin de sa carrière, Odjick est retourné à Vancouver où il a fait preuve d’un sens aigu des affaires en achetant et en revitalisant le terrain de golf Musqueam ainsi qu’en participant à des événements Canuck Alumni.

