Écoutez “Podcast Friday Night Drive, Épisode 153 : Aperçu de la semaine 8 de la banlieue ouest” sur Spreaker.

Josh Welge et Steve Soucie discutent des victoires de la semaine 7 pour Batavia, Wheaton North, Yorkville et plus encore. De plus, les gars attendent avec impatience la semaine 8.

