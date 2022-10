Écoutez “Podcast Friday Night Drive, Épisode 149 : Récapitulatif de la semaine 6” sur Spreaker.

La semaine 6 n’était que le dernier exemple de la profondeur du champ des séries éliminatoires de 2022. Kyle Nabors et Steve Soucie discutent des victoires notables pour Maine South, Naperville Central et plus encore.

