PODCAST : Face-à-face avec la légende du blues de la Colombie-Britannique, David Gogo

Vous trouverez les podcasts « Today in BC » sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google.

L’animateur Peter McCully discute avec le célèbre guitariste de blues de la Colombie-Britannique David Gogo, qui a partagé un aperçu de son parcours musical, de ses inspirations personnelles et de la sortie de son album en 2022, Coupe d’argent.

Gogo, de Nanaimo, s’est imposé comme une figure marquante de la scène musicale blues, remportant des distinctions telles que celle de guitariste de l’année aux Junos et aux Maple Blues Awards.

En grandissant, l’amour de Gogo pour la musique a été nourri par la collection de disques éclectique de son père, qui comprenait des artistes comme CCR, Hank Williams et des légendes du blues comme BB King et Taj Mahal. Le penchant musical semble être héréditaire, puisque Gogo parle de ses cousins, Paul et John Gogo, qui sont également des musiciens accomplis.

Au cours de sa carrière, Gogo a sorti 16 albums. Sa plus récente sortie, Coupe d’argent, s’est concrétisé pendant la pandémie. Gogo a collaboré avec son ami Steve Mariner et ensemble ils ont enregistré l’album acoustique chez lui. L’inspiration pour le titre de l’album est venue d’une coupe en argent antique léguée à Gogo par sa défunte grand-mère, qui avait une valeur sentimentale et a suscité un intérêt pour l’histoire familiale.

McCully a interrogé Gogo sur son utilisation des toboggans à bouteilles. Il a expliqué que la technique de la guitare slide est originaire du delta du Mississippi et fait partie intégrante du genre blues. La préférence de Gogo est d’utiliser des lames de verre, et il a même partagé des histoires divertissantes de jeu de guitare slide avec des objets non conventionnels.

« Je pense que le plus étrange, c’est qu’un gars s’est approché et a retiré son œil de verre », a déclaré Gogo. «Et j’ai dit : ‘essuyez-le d’abord’. Alors, il l’a essuyé. Et j’ai joué de la slide guitar avec son œil de verre. J’ai fait des queues de billard et huit balles et boules de billard. Mais oui, la lame en verre, c’était bizarre.

Gogo apporte un nouveau single au podcast intitulé « You Used to Mean So Much To Me ».

En plus de ses efforts musicaux, Gogo anime également un podcast intitulé Cintreuse d’âme. Le podcast sert de plateforme pour partager des histoires et des souvenirs de ses rencontres avec des musiciens de renom.

Si vous avez des suggestions ou des commentaires, envoyez un message vocal à [email protected] et vous ferez peut-être partie de notre segment de sacs postaux de podcast audio.

ÉCOUTEZ : Des civières pour l’Ukraine – compassion dans un pays déchiré par la guerre

ÉCOUTEZ : Êtes-vous prêt à faire face à un incendie de forêt, à un dôme thermique ou à une inondation ?

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous Twitter

Black Press MediaDernières nouvellesColombie-BritanniquePodcastsTendances actuelles