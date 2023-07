PODCAST : Êtes-vous prêt à faire face à un incendie de forêt, un dôme de chaleur ou une inondation ?

Vous trouverez des podcasts « Today in BC » sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google.

L’animateur Peter McCully discute avec Ashley Davidoff, agente d’éducation du public au ministère de la Gestion des urgences et de la préparation aux changements climatiques, sur la façon de se préparer et de réagir aux situations d’urgence comme les incendies de forêt et les inondations.

« Quelle que soit la nature de l’urgence, il y a trois étapes à suivre pour être mieux préparé », a déclaré Davidoff. « Connaissez vos dangers, élaborez un plan et préparez des fournitures d’urgence, y compris une trousse d’urgence et des sacs à emporter. La meilleure façon de vous préparer à un incendie de forêt serait de créer ce plan d’urgence avec des détails tels que la façon dont vous communiquerez avec vos proches et où vous vous retrouverez en cas d’évacuation. Parce que savoir quoi faire à l’avance réduira l’anxiété et vous aidera à rester concentré et en sécurité.

Davidoff explique quels articles doivent être inclus dans les sacs à emporter, dont le contenu peut varier en fonction de la situation.

« Vous voudrez vous assurer que votre sac à emporter comprend des choses comme de la nourriture et de l’eau prêtes à manger, un chargeur de téléphone et une banque de batterie, une petite radio à batterie ou à manivelle, une batterie ou une manivelle lampe de poche aussi », a déclaré Davidoff. « Des piles supplémentaires pour ces articles. Vous voulez vous assurer d’avoir une petite trousse de premiers soins et des médicaments personnels, tout ce dont vous pourriez avoir besoin, des articles de toilette personnels et des articles tels qu’une paire de lunettes supplémentaire ou des lentilles sans contact et une solution si vous les utilisez. Incluez une copie de votre plan d’urgence, ainsi que des copies de documents importants tels que des papiers d’assurance et d’identité, de l’argent et de petites factures au cas où ceux-ci interagissent et que les systèmes de carte de crédit tombent en panne en cas d’urgence. Vous voulez vous assurer d’avoir des vêtements de saison et une couverture d’urgence.

La chaleur extrême est responsable du plus grand nombre de décès liés aux conditions météorologiques chaque année en Colombie-Britannique.

« Le coup de chaleur est absolument une urgence, et la surchauffe peut être nocive pour votre santé et potentiellement mortelle », a déclaré Davidoff.

Des informations sur la formulation de plans d’urgence pour divers scénarios d’urgence peuvent être trouvées ici, ainsi que des informations sur l’aide financière d’urgence.

Les mises à jour des informations d’urgence peuvent être trouvées ici.

