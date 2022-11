PODCAST : Est-il temps pour les Canucks de Vancouver de faire des changements majeurs ?

MISE À JOUR DE LA LNH: les initiés de Black Press, McKinley et Wolf, discutent de la saison 2022-23 de la LNH à ce jour

Vous trouverez les podcasts Today in BC sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google. Plus de balados sur NHL Report peuvent être trouvés ici.

Équipe numérique de Black Press Media et éditrice de contenu de Vancouver Island Free Daily John McKinley rejoint l’éditeur VIFD / PQB News Philippe Loup pour notre dernier rapport sur la LNH.

La discussion comprend des mouvements potentiels pour les Canucks de Vancouver, des équipes surprises en début de saison, l’impact des médias sociaux sur les habitudes de visionnage des fans et plus encore.

CanucksNHLPodcasts