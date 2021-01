Bienvenue dans Backstage – le podcast cinématographique et télévisé de Sky News.

Cette semaine, nous parlons de trois nouveaux films énormes et de la nouvelle émission bizarre de Richard Hammond.

Nous rebondissons sur les murs avec Twist – une version moderne du parkour d’un classique de Charles Dickens, ainsi que la star de Rita Ora qui renverse les haricots sur un secret de Sir Michael Caine.

On va creuser avec Ralph Fiennes dans le nouveau drame historique The Dig et Carey Mulligan explique pourquoi ce n’était pas le tournage le plus glamour.

2021 est-il l’année du grand moment Manchester By The Sea de Justin Timberlake, avec son nouveau film Apple TV + Palmer? Pas si sûr.

Et nous découvrons comment Richard Hammond et Tory Belleci font face lorsqu’ils se retrouvent piégés sur une île déserte avec rien de plus que de la science pour les sauver dans la nouvelle série The Great Escapists.

