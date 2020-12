Cette semaine sur Backstage, nous faisons le tour du monde.

Nous faisons un voyage en famille à Liverpool pour discuter avec Tim Roth de sa troisième et dernière série de Tin Star – Liverpool.

Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

De là, nous nous dirigeons vers le Japon pour revoir Alice in Borderland, inspirée des mangas de Netflix.

Ensuite, c’est de retour en Irlande pour discuter des nouveaux Wolfwalkers d’animation Apple TV Plus.

En fin de compte, nous nous installons sur le bon vieux thriller policier américain avec le nouveau film d’Amazon Prime I’m Your Woman, et vous pouvez entendre la conversation de Bethany avec les stars Rachel Brosnahan et Marsha Stephanie Blake – à ne pas manquer!

Êtes-vous enthousiasmé par la télé de Noël? Dites-nous ce que vous attendez avec impatience et quels ont été vos meilleurs choix pour 2020 – envoyez-nous un e-mail à backstage@sky.uk!

Prendre plaisir! Veuillez vous abonner si vous aimez ce que vous entendez et contactez-nous.