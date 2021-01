Podcast en coulisses: Dieux américains, une découverte des sorcières et du stand | Actualités Ents & Arts

Bienvenue sur le podcast Backstage en 2021!

Aujourd’hui, nous voyons dans la nouvelle année avec quatre grands spectacles.

Nous commençons par la saison 3 d’Amazon Prime Video de American Gods, puis regardons le retour de A Discovery of Witches sur Sky One et Now TV.

Claire demande à Amber Heard si elle était prête pour la pandémie après avoir filmé l’adaptation du roman de Stephen King The Stand – sur une grippe mortelle, pour STARZPLAY.

Et enfin, nous ne pourrions pas finir sans un peu de glamour de Drag Race UK saison 2 sur BBC iPlayer.

