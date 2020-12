C’est le spécial de Noël et nous sommes à nouveau rejoints par Amy Hitchcock, rédactrice en chef des arts et du divertissement de Sky News, alors que nous discutons des offres festives.

Les critiques de films de cette semaine sont Soul on Disney +, Roald et Beatrix de Sky One: La queue de la souris curieuse et The Midnight Sky de Netflix – découvrez pourquoi la star Felicity Jones a provoqué une énorme réécriture du scénario.

Ensuite, il y a un drame d’époque très moderne dans Bridgerton de Netflix, la première émission de l’énorme accord de Shonda Rhimes avec le service de streaming – nous avons également parlé à la distribution de celui-ci.

Nous discutons également de Serpent sur BBC One et de Masked Singer d’ITV avec le nouveau juge Mo Gilligan.

C’est un épisode JAM-PACKED – assurez-vous de rester à l’écoute de l’amour éternel de Stevie pour la fin de Chilling Adventures Of Sabrina, ce n’est pas à manquer!

Envoyez-nous un e-mail à backstage@sky.uk et nous serions ravis que vous évaluiez, révisiez et abonnez-vous. Nous vous surprendrons la semaine prochaine lorsque nous révélerons nos meilleurs choix de 2020.