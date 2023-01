PODCAST : Elizabeth May de retour à la tête du Parti vert du Canada

Vous trouverez des podcasts « Today in BC » sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google.

Dans cette édition de « Today in BC », l’animateur Peter McCully s’entretient avec la chef du Parti vert du Canada, Elizabeth May.

Stephanie May, la mère d’Elizabeth, était une militante de premier plan à New York dans les années 1950 et a réussi à obtenir un traité d’interdiction des essais nucléaires.

« C’est comme être la fille d’une famille de cordonniers », a déclaré Elizabeth May. « Je vais en savoir beaucoup sur les chaussures. Être la fille de Stephanie May, une militante. C’était totalement ma direction. Il a été cartographié vers l’âge de deux ans.

McCully a demandé à May de devenir chef du Parti vert pour la deuxième fois après avoir pris sa retraite en tant que chef en 2019.

“Je dois dire ceci, Peter, je ne me suis pas présentée parce que la fête était agitée ou parce que j’étais la personne salvatrice à se présenter”, a-t-elle déclaré. “J’avais besoin d’avoir la crédibilité et le profil de chef du Parti vert au Parlement pour pouvoir avoir une voix efficace au niveau national sur des questions critiques et le temps presse et il y en a beaucoup.”

En 2019, May a épousé John Kidder, l’un des fondateurs du parti BC Green, et dit qu’elle et son mari ont écrit un livre ensemble l’année dernière.

“Nous avons fini par débattre d’idées et nous avons écrit ensemble un livre qui est sorti l’année dernière”, a déclaré May. “C’est dans la série ‘Nuls’, Le changement climatique pour les nulsc’était vraiment un travail difficile, et l’une des raisons pour lesquelles c’était un travail difficile était que nous n’arrêtions pas de proposer de nouvelles idées, de les rechercher, puis nous avons dû convaincre les ‘Nuls’ que nous pouvions abrutir ces nouvelles idées et les mettre dans un livre « pour les nuls ».

L’interview de grande envergure comprend le point de vue de May sur l’annulation de Rowe contre Wade par la Cour suprême des États-Unis et les pourparlers sur la biodiversité de la COP 15 à Montréal.

