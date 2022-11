PODCAST : Détails de finition pour la rénovation d’une maison patrimoniale en temps réel

Vous trouverez des podcasts “Measure Twice, Cut Once” sur iTunes, Spotify et Google podcasts.

L’excitation monte alors que les Burden jettent un coup d’œil à l’étage pour vérifier que la rénovation de leur maison patrimoniale de 1912 prend vie.

Les sélections de couleurs, les appareils électroménagers et les détails de conception finaux sont révélés, y compris un contretemps inattendu avec les métiers apportés par les propriétaires, qui se demandent si les sous-métiers seront en mesure de respecter la date limite des inspections finales.

Rejoignez l’animatrice Jennifer-Lee de ‘Measure Twice, Cut Once’ alors qu’elle rattrape les Burdens, qui vivent dans le sous-sol grâce à leur rénovation patrimoniale B East Vancouver, et pour rattraper Alex Dumitru de Level One Construction et Cara de Triple Dot Design Studio, qui explique ses stratégies pour aider à faire aboutir le projet.

“Dans 95 % des scénarios, vous ne voulez jamais que le propriétaire choisisse un métier”, a déclaré Dumitru. “Cela ne fait que brouiller les cartes et cela devient un problème si quelqu’un se trompe – déterminer qui est responsable peut créer une situation désordonnée.”

Merci aux commanditaires : FortisBC, Ethical Floors, Rami Films et jPod productions

