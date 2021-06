Podcast des Lions britanniques et irlandais : Sam Warburton sur le podcast de Will Greenwood | Nouvelles du rugby à XV

L’ancien capitaine des Lions britanniques et irlandais, Sam Warburton, est l’invité de Will Greenwood dans le dernier épisode du podcast alors que le début de la tournée de cet été se rapproche de plus en plus.

Warburton, qui fournira une analyse d’expert dans le cadre de Sports aériens‘ équipe pour la tournée de cette année en Afrique du Sud, rejoint Will pour revenir sur la victoire 28-10 des Lions sur le Japon samedi dernier avant de partir en tournée.

L’ancien international gallois revient sur la blessure atroce subie par son compatriote Alun Wyn Jones contre le Japon qui l’a exclu de la tournée et sur la décision de Warren Gatland de confier à Conor Murray le poste de capitaine en l’absence de Jones.

Warburton partage ses souvenirs de sa tournée avec les Lions en 2013 et 2017, y compris ses réflexions sur les dernières minutes et le résultat de la série dessinée avec la Nouvelle-Zélande il y a quatre ans.

De plus, il y a un aperçu du premier match de la tournée de cette année sur le sol sud-africain samedi lorsque les Lions affronteront les Emirates Lions.

Will Greenwood organise un podcast hebdomadaire des Lions avant que les touristes de Warren Gatland affrontent le champion du monde Springboks au cours de l’été – tous les matchs de la tournée 2021 seront diffusés en direct sur Sky Sports.