PODCAST: Décomposer l’extension de 4 milliards de dollars du SkyTrain Surrey-Langley

Dans cette édition de Today in BC, l’animateur Peter McCully s’entretient avec Lauren Collins, une ancienne journaliste du Surrey Now Leader qui a terminé une série en quatre parties sur l’expansion de 4 milliards de dollars récemment annoncée du Skytrain pour desservir Surrey-Langley.

Collins décrit les huit stations prévues pour l’extension de 16 kilomètres, qui devraient coûter 500 millions de dollars de moins que prévu initialement.

Dean Barbour de la Fleetwood Business Improvement Association s’est entretenu avec Collins et il pense qu’il y aura au moins une centaine d’entreprises déplacées avec la construction.

“Depuis le changement des plans de Light Rapid Transit au Skytrain, il a fait des enquêtes auprès des entreprises, dont étonnamment peu d’entreprises, de résidents ou de propriétaires semblent savoir exactement ce qui se passe”, a déclaré Collins. «Mais il estime que, parce que beaucoup de ces entreprises sont dans la communauté depuis des décennies, alors que la ligne est en cours de construction et qu’elle se rapproche de l’achèvement, beaucoup de ces entreprises et leurs propriétaires seront prêts à prendre leur retraite et à jeter l’éponge, ce qui débouchera ensuite sur des opportunités pour les nouvelles entreprises et il travaille déjà à atteindre les nouvelles entreprises. »

Collins s’est également entretenu avec Manny Chehil, président de la New Clayton Community Association et Ken Krasnikoff, membre de la Cloverdale Community Association.

Const. Amanda Steed a déclaré: «Nous augmentons notre budget d’embauche pour l’expansion, nous ajouterons donc plus d’agents à notre département. Actuellement, nous avons 184 membres assermentés et nous espérons augmenter ce nombre au cours des cinq ou six prochaines années. Les gens devraient savoir que nous ne faisons pas qu’agrandir le système sans aucun plan d’urgence. Nous prévoyons d’ajouter plus d’officiers à la ligne.

La construction majeure devrait commencer en 2024.

