Podcast de Sky Sports Golf : Wayne Riley sur Bryson DeChambeau, Irish Open et The Open | Actualités golfiques

Wayne ‘Radar’ Riley revient sur une fin passionnante à l’Irish Open, une semaine décevante pour Bryson DeChambeau et offre un avant-goût de la dernière majeure masculine de l’année.

Radar a rejoint Josh Antmann sur place au Royal St George’s, avant l’Open, pour revenir sur une autre semaine chargée dans le sport et essayer de prédire qui pourrait remplacer Shane Lowry en tant que dernier vainqueur du Claret Jug.

L’Australien donne son verdict sur deux victoires pour ses compatriotes le week-end dernier et examine s’il peut lancer une série de succès australiens, avec Lucas Herbert luttant contre son match pour gagner à Mount Juliet et Cam Davis obtenant un premier titre du PGA Tour au Rocket Mortgage Classique.

Radar explique pourquoi il pense que DeChambeau s’est séparé du caddy de longue date Tim Tucker et ce que cela pourrait signifier pour le huit fois vainqueur du PGA Tour, et essaie d’expliquer pourquoi il n’a pas parlé à la presse après avoir raté la coupe dans son titre défense à Détroit.

Ben Schomin, qui travaille pour Puma, était le cadet temporaire de DeChambeau pour le Rocket Mortgage Classic

La paire attend avec impatience l’abrdn Scottish Open de cette semaine, où un peloton étoilé est réuni au Renaissance Club, avant que Radar ne réponde au meilleur de vos questions envoyées sur la majeure de la semaine prochaine dans le Kent.

Radar révèle ses sites Open préférés et partage ses conseils pour ceux qui assistent à un tournoi majeur pour la première fois, le joueur Open 10 fois examinant également certains des joueurs qui pourraient impressionner dans des conditions venteuses au Royal St George’s.

