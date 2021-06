Podcast de Sky Sports Golf : le retrait malheureux de Jon Rahm et le succès de l’US Open pour Yuka Saso | Actualités golfiques

Jon Rahm a été testé positif pour Covid-19 et a dû se retirer du Memorial lorsque six tirs ont été dégagés

Le retrait spectaculaire de Jon Rahm du Memorial, la victoire historique de Yuka Saso à l’US Women’s Open et le triomphe émotionnel de Marcus Armitage figurent tous dans le dernier podcast de Sky Sports Golf.

Sophie Walker et Gary Murphy se joignent à Josh Antmann pour réfléchir à un certain nombre de points de discussion importants d’une semaine révolutionnaire dans le golf, le malheur de Rahm’s Memorial dominant une grande partie de la discussion.

Rahm avait six coups d’avance sur le terrain de Muirfield Village après un 64 de haut niveau le troisième jour, mais l’Espagnol était à peine descendu du 18e green lorsqu’il a été informé qu’il ne serait pas en mesure de terminer le tournoi après avoir été testé positif pour Covid- 19.

Le panel réfléchit à la façon dont la situation a été gérée à la fois par Rahm et le PGA Tour, et comment cela affectera-t-il ses principales chances à Torrey Pines, car il doit maintenant s’isoler jusqu’au mardi de la semaine de l’US Open ?

Yuka Saso avec le trophée de l’US Women’s Open

La défaite de Rahm a été le gain de Patrick Cantlay dans l’Ohio, tandis que l’US Women’s Open a également produit un grand drame alors qu’un terrible back-neuf de Lexi Thompson a ouvert la porte à Saso pour devenir le premier golfeur des Philippines à remporter un championnat majeur – avec un swing inspiré par Rory McIlroy !

La logistique du voyage signifiait un tournoi du samedi au lundi sur la tournée européenne, et le très populaire Armitage a joué la manche de sa vie pour remporter son premier titre au Porsche European Open au milieu de scènes émouvantes à Hambourg.

Moins ravi était le malheureux Scott Hend, qui a dû mendier et emprunter toutes sortes de vêtements et d’équipements après que tous ses bagages – y compris ses clubs – n’aient jamais fait le voyage en Allemagne !

Tout cela et une autre édition de Ponder the Pro, tandis que Sophie, Gary et Josh donnent également leurs pronostics pour le Palmetto Championship de cette semaine à Congaree et le Scandinavian Mixed, tous deux en direct sur Sky Sports Golf.

