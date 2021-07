La pandémie nous a appris que tout le monde peut bénéficier d’un peu de thérapie – et Katie Couric rend cela possible.

« Dear Therapists », un podcast produit par Couric, apporte la thérapie à vos oreillettes en permettant aux auditeurs de participer à de vraies sessions avec des thérapeutes agréés, Lori Gottlieb et Guy Winch.

« Il existe de nombreuses idées fausses sur ce qu’est la thérapie, et j’ai pensé que ce serait un véritable service public pour Lori et Guy de parler avec les appelants de divers problèmes », a déclaré Couric.

« Je savais que les auditeurs pouvaient se voir dans ces rôles et déstigmatiser toute l’idée de thérapie avec un format plus conversationnel… et je pense que les gens sont beaucoup plus à l’aise pour parler de problèmes vraiment difficiles sur un podcast. »

Tout en plongeant dans des sujets allant du stress auto-induit à l’éloignement familial, Gottlieb et Winch favorisent des conversations crues et intimes mais aussi confortables. Dans le processus, ils rendent la thérapie accessible et aident à la déstigmatiser.

« La thérapie n’est pas seulement pour quelqu’un avec une énorme crise de santé mentale. C’est vraiment une conversation pour vous aider à naviguer plus facilement dans votre vie quotidienne », précise Gottlieb, ajoutant que la plupart de leurs auditeurs sont « juste des gens ordinaires qui se sont liés à l’émission. «

« Le podcast ressemble à des conversations, et c’est vraiment important. Il rend la thérapie accessible. Il donne aux gens des moyens d’avoir des conversations dans leur propre vie qu’ils ne savent pas comment avoir. »

Bien que la pandémie ait mis au premier plan les problèmes discutés dans « Chers thérapeutes », dans sa deuxième saison (sortie mardi), les thérapeutes espèrent se concentrer sur l’importance de la santé émotionnelle.

« Une fois la pandémie terminée, les gens ne reviendront pas aux niveaux de santé mentale antérieurs », a déclaré Winch. « L’anxiété de réintégration se manifestera ; nous devrons à nouveau retourner au bureau. Il va y avoir beaucoup de problèmes de santé émotionnelle indépendamment de COVID. »

À quoi les auditeurs peuvent-ils s’attendre ? Attendez-vous à des conversations franches sur l’infidélité d’Instagram, les relations fraternelles et des sujets plus pertinents qui permettront aux gens de « réfléchir et d’être éveillés et vivants, pas seulement de somnambuler dans la vie ».

« Cela résonne vraiment avec beaucoup de gens, et c’est vraiment gratifiant », a déclaré Couric. « Je pense que j’avais raison de dire que la santé mentale était la prochaine grande frontière à explorer. »

