Podcast de Gary Neville : Erling Haaland est injouable | Manchester United a gelé mais va récupérer | Nouvelles du football

Gary Neville dit qu’Erling Haaland est “injouable” après que l’attaquant de Manchester City ait porté son total de buts pour le club à 17 en seulement 11 apparitions – alors que les champions ont impitoyablement battu leurs rivaux Manchester United 6-3 en Premier League.

Les tours du chapeau de Haaland et Phil Foden ont vu les champions en titre de la Premier League, qui menaient 4-0 à la pause, remporter la victoire au stade Etihad dimanche après-midi et ont provoqué une évaluation cinglante de Roy Keane dans le studio Sky Sports.

Pep Guardiola a salué la détermination de Haaland à “courir comme un animal” après avoir maintenu son superbe départ à Manchester City avec un brillant triplé derby.

Le prolifique Norvégien a réussi son troisième triplé de la saison – et Gary Neville pense que la Premier League assiste à quelque chose de spécial qui évolue au stade Etihad…

Abnormal Haaland est dans une stratosphère différente

Faits saillants de la victoire de Manchester City sur Manchester United



Pour commencer, vous devez rendre hommage à Manchester City, à son football et à ses joueurs exceptionnels, son entraîneur exceptionnel et son attaquant. Parfois, vous voyez tout ce qu’il faut – les attributs physiques, les attributs techniques, l’attitude. Et puis vous obtenez une véritable classe mondiale.

Manchester United avait un joueur sur le banc Cristiano Ronaldo qui a été de classe mondiale pendant 10 à 15 ans. Mais nous voyons la prochaine génération de joueurs de classe mondiale. C’est ce que nous avons vu ici.

Je sais que Phil Foden a également réussi un triplé, c’est un garçon du coin et il devrait être incroyablement fier. C’est un brillant joueur anglais mais Erling Haaland est quelque chose de complètement différent.

On est en présence de quelque chose de vraiment spécial et je pense qu’on le sait avec les chiffres qu’il a touchés en ce début de saison. Il rend les choses très difficiles très faciles.

Il est injouable. C’est la leçon du jeu. Évidemment, bravo à Manchester City et nous avons vu des joueurs fantastiques dans ce club avec Kevin De Bruyne, David Silva, Sergio Aguero – de nombreux grands joueurs. Mais ce joueur a la capacité d’être quelque chose qui culmine à tout.

Je ne m’attendais pas à ce qu’il soit autre chose que ce qu’il était quand je l’ai rencontré en milieu de semaine. Il est confiant mais humble. Il était détendu. Il n’y avait aucun problème avec lui… il avait une heure de retard ! Mais j’ai aimé parler avec lui pendant une demi-heure.

Pep Guardiola revient sur la victoire 6-3 de son équipe sur Manchester United et a été étonnamment critique après la victoire.



City jouait bien et était dominant mais Haaland a pris le match par la peau du cou. Nous avons vu City dominer pendant cinq, six, sept ans, quoi qu’il en soit. Mais ensuite, vous combinez cette explosion avec la possession qu’ils ont, et c’est différent.

Il a la capacité de prendre des matchs à des équipes par lui-même. Les grands joueurs ont la capacité de retirer un match quand il ne semble jamais probable ou dans des matchs qui sont 1-0 tout à coup devenir 4-0.

Ce n’était pas une surprise pour moi d’apprendre qu’il avait eu le plus petit nombre de touches dans l’équipe de City car il avait à peine participé au match – et c’est devenu la norme maintenant. La seule chose dont je lui ai parlé l’autre jour, c’est que pour un jeune joueur, il a une grande patience.

Le milieu de terrain de Manchester City, Kevin De Bruyne, revient sur le résultat phénoménal du derby de Manchester et espère que le club pourra remporter un autre titre de Premier League.



Nous avons vu de jeunes joueurs au fil des ans et généralement ils sont impatients de s’impliquer – cela peut être un gardien de but ou un attaquant. Mais Haaland joue comme un attaquant de 26 ou 27 ans. Celui qui attend et sait que s’il chronomètre ses courses dans les bons espaces, tout viendra à lui.

Ce qui est formidable, c’est sa constance, sa patience et son sang-froid. Il n’y a plus de mots pour le décrire. Manchester City était déjà une équipe brillante, mais avec lui, ils sont tellement plus dangereux et excitants.

Le quatrième but de City était de ceux qui vous dégoûtent et vous font réaliser que vous êtes en présence d’une équipe de football fantastique. C’était emphatique. J’adore Gabriel Jesus en tant que joueur mais Haaland est dans une stratosphère différente.

Quand vous pensez à Zinedine Zidane, au Ronaldo brésilien, au Ronaldo portugais – ces types de joueurs que j’ai rencontrés au cours de ma carrière quand je sentais qu’ils étaient à un autre niveau – c’est ce que nous voyons ici.

Man Utd l’a mis en bouteille et a gelé mais va récupérer

Roy Keane a affirmé que cette équipe de Manchester City est l’une des plus grandes équipes qu’il ait jamais vues et suggère que c’est une performance extrêmement embarrassante de Manchester United.



Je ne pense pas que si vous analysez les performances de Manchester United, vous devriez vous dire : “Pourquoi Casemiro n’a-t-il pas commencé aux côtés de McTominay ?” Je n’ai pas du tout l’impression que c’était une erreur de Ten Hag.

Je sais qu’il y a eu la perturbation de la trêve internationale et de la passe de la reine, ce qui n’est pas utile lorsque l’équipe a fait un bon parcours, mais les joueurs qu’il a sortis sur ce terrain étaient confiants ensemble.

Ce sont les fautes directes, l’anxiété sur le ballon et le manque de sang-froid qui se sont démarqués. Je ne parle pas des défenseurs à l’arrière qui sont pressés mais des milieux de terrain et des attaquants : Rashford, Eriksen, Fernandes, McTominay.

Ils l’ont tous donné inutilement dans cette première mi-temps. Cela a juste apporté des vibrations négatives supplémentaires dans toute l’équipe lorsque vos meilleurs joueurs ne manipulent pas bien le ballon. Ils l’ont forcé beaucoup trop tôt.

Ce qui m’a le plus marqué, c’est à quel point les joueurs de United au milieu de terrain et à l’avant ont géré le ballon en première mi-temps.

Erik ten Hag dit que ses joueurs manquaient de conviction et ont réalisé une performance inacceptable lors de la défaite 6-3 de Manchester United contre Manchester City.



Les équipes que j’ai vues ici s’en sortent bien ont dû faire face à beaucoup de défense pendant le match, mais elles ont également dû démontrer qu’elles pouvaient percer City et les blesser pour rendre la foule nerveuse. United n’a jamais fait ça en première mi-temps.

J’ai dit que United l’avait mis en bouteille, ils se sont figés, ils étaient nerveux. Quel que soit le mot que vous voulez utiliser, la performance était vraiment dans un seau. Vous avez Foden et Grealish de chaque côté de Haaland avec De Bruyne et Bernardo fournissant la créativité devant Gundogan.

C’est beaucoup demander aux défenseurs de United, mais je m’attendais à ce qu’ils gèrent mieux la situation. Varane et De Gea sont expérimentés tandis que Martinez a disputé de nombreux matchs importants en Ligue des champions avec l’Ajax.

Image:

Bruno Fernandes réagit après la défaite 6-3 du derby





Grealish a vraiment pris le dessus sur Dalot dans les premières minutes. Malacia n’a jamais vraiment manipulé Foden. Je ne mettrais pas entièrement le blâme sur les quatre arrières – j’étais plus déçu par le milieu de terrain. Ils ne se sont pas présentés.

Il y a eu des moments dans le passé avec Manchester United où j’étais vraiment excité par une défaite comme celle-là. Je me suis demandé où ils allaient… Je ne me sens pas comme ça aujourd’hui parce que l’équipe contre laquelle ils jouent est exceptionnelle.

La pause de quatre semaines et les deux buts tardifs y contribuent. Sous Sir Alex Ferguson, les fois où nous étions battus trois, quatre ou 5-0 comme à Newcastle, il y avait des moments où nous marquions une consolation. Et il arrivait toujours à la fin et disait : « tu as un but ».

Image:

Erik ten Hag quitte le terrain à plein temps





Il est important de terminer avec quelque chose pour vous emmener dans le prochain match. La réalité est que vous devez vous présenter la semaine prochaine. En tant que joueur à l’époque, je ne me suis jamais soucié de la façon dont vous avez perdu. Il s’agissait de savoir si nous avions perdu, mais maintenant je pense que cela compte.

Le fait que Manchester United soit revenu et ait marqué trois buts en seconde période dérangera un peu Pep. Il aura l’impression que c’était plutôt un 6-0 ou un 6-1. La grande chose pour United maintenant est de savoir comment ils réagiront dans les deux prochaines semaines.

Est-ce un blip après avoir été inactif et ne pas avoir joué pendant un certain temps ? Il n’y a aucune excuse pour certaines des choses que nous avons vues là-bas aujourd’hui, mais je ne pense pas que ce soit comme ce que nous avons vu dans le passé où cela ressemble à une pourriture massive. Je m’attends à ce qu’ils soient meilleurs la semaine prochaine et je m’attends à ce qu’ils se rétablissent et mettent celui-là au lit tout de suite.

Ils ont répondu en seconde période et jouaient contre quelque chose d’anormal à Haaland et à City. Je pense qu’ils peuvent gagner cette ligue par 15-20 points.

Cela ressemble à une déclaration ridicule à faire alors qu’ils ne sont même pas en tête de la ligue en ce moment – mais je pense qu’ils sont si bons.