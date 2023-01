PODCAST : De combien d’espace avez-vous besoin pour une maison ?

AUJOURD’HUI EN C.-B. : Podcast de HAVAN “Measure Twice, Cut Once”

Vous trouverez des podcasts “Measure Twice, Cut Once” sur les podcasts iTunes, Spotify et Google.

Combien en faut-il?

Jake Fry, fondateur de Smallworks et cofondateur de Small Housing BC, et Richard Bell de Bell Alliance LLP, et directeur de Small Housing BC savent comment reconfigurer une maison unifamiliale pour trouver une variété de solutions de logement abordables pour les familles de tous configurations.

“Il y a quelque chose de très accueillant et de renforçant émotionnellement dans le fait de vivre dans une maison de 800 pieds carrés avec 2 chambres au rez-de-chaussée et de pouvoir sortir, par rapport à vivre dans un 1 000 pieds carrés au 12ème étage”, Jake Fry, fondateur de Smallworks et Co-fondateur de Small Housing BC.

Écoutez les co-animateurs Mike et Jennifer-Lee entendre parler d’idées créatives pour devenir propriétaire d’une maison unifamiliale abordable.

Merci aux commanditaires : FortisBC, Ethical Floors, Rami Films et jPod productions

ÉCOUTEZ : Rencontrez la famille Burden et suivez leur rénovation en temps réel

