PODCAST : Darren Lee a été nommé « Ultimate Elvis Tribute Artist »

L’animateur Peter McCully discute avec Darren Lee de Langley qui a remporté de nombreux prix pour ses performances hommage, dont le prix «Ultimate Elvis Tribute Artist» au prestigieux concours Elvis Presley Enterprises à Memphis, Tennessee.

Lee a eu une course réussie à Las Vegas en effectuant neuf spectacles par semaine pendant 11 ans en tant que star de l’American Superstars Show, ainsi qu’un spectacle à Maui pendant 4 ans.

McCully a interrogé Lee sur sa ressemblance avec Elvis et lui a demandé s’il avait des regards étranges de temps en temps lorsqu’il sortait à l’épicerie.

« J’ai un travail normal où je conduis un camion pour une entreprise de fournitures de restaurant. Si un restaurant a besoin d’une cuisinière ou d’un four ou de serviettes ou de plats ou quoi que ce soit, je le livre. Il y a des jours où j’aurai un spectacle ce soir-là, et donc je vais travailler à fond sur – les cheveux et le maquillage et tout et c’est, Hey c’est Elvis ! Un autre jour, ils me verront avec un chapeau sur la tête, sans me raser pendant une semaine. Et puis c’est, Oh mon Dieu, c’est Elvis ! Ça va avec le territoire et c’est cool.

L’hommage de Lee à Elvis est une célébration de la musique et de l’héritage de l’un des plus grands artistes de tous les temps. Son souci du détail est impeccable, de ses combinaisons emblématiques à ses mouvements de danse qui font trembler les hanches.

Les fans de Lee s’extasient sur son énergie et son charisme sur scène.

Robin Lee, les frères de Darren est également un artiste hommage à Elvis.

« Il était gaucher quand il est né, mais ma mère l’a fait droitier. Quand il danse, c’est tout le contraire de moi. Donc, nous avons fait beaucoup de spectacles que nous appelons les Presley. C’est nous deux qui faisons le show. Nous ne disons pas que vous êtes Jesse et que je suis Elvis, mais c’était essentiellement, et si le frère jumeau d’Elvis n’était pas mort à la naissance, y aurait-il eu deux?

Vous trouverez une liste des prochaines performances de Lee en Colombie-Britannique ici.

