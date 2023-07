PODCAST : Cuisines intelligentes, par conception

Vous trouverez des podcasts « Measure Twice, Cut Once » sur les podcasts iTunes, Spotify et Google.

‘Commencez avec une disposition bien conçue qui pourra durer le reste de la durée de vie de votre maison, où vous voudrez simplement refaire la surface de vos panneaux ou mettre à jour de nouveaux comptoirs au lieu de devoir passer par une plus grande échelle de rénovation à chaque fois », explique Niky Furtado de Furtado Contracting Ltd.

Les co-animateurs Mike et Jennifer-Lee discutent de la conception de la cuisine pour améliorer l’habitabilité de nos maisons et améliorer le bien-être de nos familles.

« L’aménagement de l’espace dans la cuisine est particulièrement important et il devrait y avoir une grande attention là-dessus. Le triangle de la cuisine met des bordures dans la disposition. Dans l’ensemble, je pense que vous devriez penser aux postes de travail. Vous voyez souvent une cuisine de style cuisine, en particulier dans les petits restaurants. Vous verrez essentiellement deux bancs, le côté cuisson, puis le côté lavage ou le côté préparation », Katerina Vastardis, copropriétaire, Designs by KS

Merci aux commanditaires : FortisBC, Ethical Floors, Rami Films et jPod productions

ÉCOUTEZ : Rencontrez la famille Burden et suivez leur rénovation en temps réel

Black Press MediaBreaking NewsBritish ColumbiaPodcastsTrending Now