Cry Like a Boy est une série de podcasts originale d’Euronews qui examine les histoires d’hommes de cinq pays africains qui remettent en question ce que signifie «être un homme» dans leurs sociétés et qui militent pour l’égalité des sexes.

À travers des reportages sur le terrain par des journalistes locaux au Burundi, au Sénégal, au Lesotho, en Guinée et au Libéria, et des discussions en studio qui rassemblent des perspectives africaines et européennes, cette série examine comment les hommes changent eux-mêmes et leurs communautés.

1 – L’Abatangamuco au Burundi: le théâtre

Il y a dix ans, Innocent était un mari violent qui battait sa femme et gaspillait l’argent de la famille pour ses affaires extraconjugales. Puis il a rencontré un groupe d’hommes qui ont conduit des milliers de personnes au Burundi à repenser leur comportement et à changer leur vie.

2 – Les Abatangamuco au Burundi: le couple

Nous continuons l’histoire d’Innocent, un mari violent qui a changé ses habitudes, a arrêté de frapper sa femme et a fini par devenir l’homme le plus influent de son village. Nous explorons également les raisons de sa transformation.

3 – L’Abatangamuco au Burundi: les leçons

Nous examinons les solutions à la violence domestique au Burundi et dans le monde, ainsi que ce que les Abatangamuco pourraient enseigner aux hommes européens.

4 – L’Abatangamuco au Burundi: les solutions

Dans cet épisode, vous entendrez comment une campagne publicitaire en Norvège a amené les hommes à remettre en question les aspects toxiques et destructeurs de leur masculinité. Nous discuterons également de la manière dont la participation des hommes des communautés, et pas seulement des femmes, est importante pour parvenir à l’égalité des sexes.

5 – Le Góor-jigéen au Sénégal: le secret

Junior, un jeune Sénégalais, révèle un secret qu’il a caché à sa famille et à ses amis les plus proches de peur non seulement d’être rejeté mais aussi de persécution et même d’emprisonnement. Le secret est que Junior est gay.

Cry Like a Boy est publié toutes les deux semaines en anglais et aussi en français sous le titre Dans la tête des hommes.