PODCAST : Construire et rénover des maisons plus saines peut améliorer notre habitabilité

Vous trouverez des podcasts « Measure Twice, Cut Once » sur les podcasts iTunes, Spotify et Google.

Savez-vous si votre maison est saine ? Les co-animateurs Mike et Jennifer-Lee discutent avec Brett Stenner de CiPartners et notent que l’air, la lumière et l’eau consommés dans nos maisons ont un impact sur l’habitabilité de l’espace.

«Nous passons environ 90% de notre temps à l’intérieur et la qualité de l’air que la plupart des gens ont dans leur maison est généralement 5 fois pire que l’air extérieur. Ainsi, lorsque vous entrez dans votre maison, vous pensez que vous entrez dans votre sanctuaire, où vous vous sentez en sécurité, mais la qualité de l’air intérieur pourrait être pire que ce que vous auriez à l’extérieur », explique Stenner.

Écoutez les co-animateurs Mike et Jennifer-Lee découvrir des solutions pour construire et rénover des maisons saines.

