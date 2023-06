PODCAST : Construire au-dessus du code peut améliorer l’habitabilité de votre maison

Vous trouverez des podcasts « Measure Twice, Cut Once » sur les podcasts iTunes, Spotify et Google.

Rempli d’informations et d’idées pour commencer à comprendre l’impact des techniques de conception et de construction primées, assurez-vous de consulter Design Build Trends et découvrez comment concevoir avec un but et construire au-dessus du code peut améliorer l’habitabilité de votre maison.

Les leaders de l’industrie primés Joe Geluch de Naikoon Contracting et Khang Nguyen d’Architrix Design Studio croient en la conception avec un objectif et en la construction au-dessus du code de base pour améliorer l’habitabilité de nos maisons afin d’améliorer le bien-être de nos familles.

«Nous assistons certainement à une consolidation. Familles consolidant revenus et capital pour acheter une propriété, construire un triplex ou un duplex avec une suite pour maman. Et donc, la taille des choses a tendance à baisser. La maison de 4 500 pieds carrés était assez classique il y a des années. Et maintenant, nous voyons des gens capables de construire une maison de cette taille, mais qui disent : « Hé, vous savez quoi, nous n’avons besoin que de 3 200 pieds carrés ». Maximisons notre dollar en qualité et non en quantité », a déclaré Joe Geluch de Naikoon Contracting.

Écoutez Mike et Jennifer-Lee de Measure Twice, Cut Once découvrir les dernières tendances de l’industrie.

« J’essaie de garder les choses aussi simples que possible. J’essaie de ne pas voyager trop loin pour me rendre au travail. J’essaie de ne pas compliquer les décisions que je prends. Et je pense que cela transparaît dans la façon dont je conçois et dont je guide les clients. Ainsi, le chemin de moindre résistance est en quelque sorte celui sur lequel j’aime me concentrer », déclare Khang Nguyen, Architrix Design Studio.

