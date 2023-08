PODCAST : connecter l’extérieur à votre espace de vie intérieur

Vous trouverez des podcasts « Measure Twice, Cut Once » sur les podcasts iTunes, Spotify et Google.

Relier l’extérieur à l’espace de vie intérieur améliore naturellement l’habitabilité de votre maison. Huckleberry Landscape Design partage des stratégies extérieures, y compris des solutions pour atténuer les îlots de chaleur, les avantages pour la santé d’une piscine à trempette et la facilité et les avantages de l’herbe mélangée au trèfle.

Rejoignez les co-animateurs Mike et Jennifer-Lee de Measure Twice, Cut Once alors qu’ils trouvent l’inspiration pour vous aider à concevoir les meilleurs espaces de vie extérieurs pour votre maison.

«Il y a un phénomène appelé îlot de chaleur. Si vous avez une zone avec des surfaces hautes ou solides, le béton va émettre cette chaleur plus longtemps. C’est un cycle de rétroaction qui se construit tout seul. Vous pouvez rafraîchir considérablement la zone avec un seul arbre, stratégiquement placé, pour fournir de l’ombre et diviser l’espace », a déclaré Victor Kulla.



