PODCAST : Cette maison Net Zero comprend l’énergie solaire

Les co-animateurs Mike et Jennifer-Lee discutent avec Chris Wimbles de Perspective Homes by Pacific et le propriétaire, Drew Bonnell, partageant leurs expériences dans la construction de leur première maison nette zéro, y compris l’énergie solaire.

« Vous l’entendez tout le temps, la communication. Parce que c’était un projet complexe et parce que nous avions tant de pièces mobiles avec tant de personnes impliquées, s’il y avait des défis, c’était par un manque de communication plutôt que par trop de communication. Vous connaissez le vieil adage, il n’y a tout simplement pas de questions stupides. Il suffit de le diffuser, de le diffuser, d’en parler, et cela économisera du temps et de l’argent plus tard », déclare Drew Bonnell, propriétaire.

Les objectifs de ce projet étaient de construire une maison avant-gardiste et évolutive avec des caractéristiques durables utilisant des énergies renouvelables aussi progressives que possible, dans les limites du budget disponible. Au fur et à mesure que le plan progressait, il est devenu évident que le zéro net était à portée de main avec de nombreuses leçons apprises en cours de route.

« Du point de vue de la construction, ce que nous avons vraiment appris, c’est l’importance d’avoir autant de décisions de conception et autant de décisions de produit final dès le départ. Évidemment, il y aura toujours des choses qui changeront, mais vraiment, si vous êtes propriétaire et que vous voulez construire quelque chose, essayez de comprendre ce que vous voulez et investissez dans le processus de conception pré-construction du projet… surtout avec tous les problèmes de chaîne d’approvisionnement que nous rencontrons encore dans l’industrie, il est essentiel que vous travailliez avec un calendrier et d’une manière qui puisse tout faire. Chris Wimble, Perspective Homes par Pacific.

Offrant une perspective de première main sur la construction d’une maison à haute performance pour la première fois, vous entendrez des conseils sur la façon de construire des maisons plus résilientes avec un impact moindre sur l’environnement.

