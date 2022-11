PODCAST: Brendan Morrison de Pitt Meadows un Canuck pendant 7 saisons

Dans cette édition de “MOJ on Sports”, l’animateur Bob Marjanovich discute avec Brendan Morrison, natif de Pitt Meadows.

Après un passage avec les Penticton Panthers de la BCHL et quatre ans avec les Michigan Wolverines de la NCAA (y compris un titre national en 1996), Morrison a été sélectionné 39e au total lors du repêchage de 1993 de la LNH par les Devils du New Jersey.

Il a disputé sa saison recrue avec les Devils avant d’être échangé aux Canucks de Vancouver en mars 2000. Il a disputé sept saisons complètes avec les Canucks, dont un record d’équipe de 534 matchs consécutifs en saison régulière.

En tant que membre de la ligne «West Coast Express» de l’équipe (aux côtés de Markus Näslund et Todd Bertuzzi), Morrison a connu les années les plus réussies de sa carrière, affichant trois saisons consécutives de 60 points.

Il a également joué avec les Ducks d’Anaheim, les Stars de Dallas et les Capitals de Washington avant de rejoindre les Flames de Calgary en 2010.

Sur la scène internationale, Morrison a représenté le Canada à trois championnats du monde, remportant l’or en 2004 et l’argent en 2005.

Vous trouverez des podcasts 'Moj on Sports' sur iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google podcasts et MojonSports.com

