PODCAST : Bons os, rénovations domiciliaires de caractère

Vous trouverez des podcasts “Measure Twice, Cut Once” sur les podcasts iTunes, Spotify et Google.

Cherchant à aider les propriétaires à comprendre ce qu’il faut rechercher lors de la rénovation d’une maison de caractère plus ancienne, les co-animateurs Mike et Jennifer-Lee apprennent ce qui constitue les bons os de la maison et comment votre entrepreneur et architecte d’intérieur peuvent vous aider à créer la maison qui vous convient.

Un bon point de départ consiste à rechercher des permis retirés sur la propriété, explique Alex Dumitru, Level One Construction.

«Vérifiez les ajouts non autorisés tels que les terrasses et les garages. Recherchez l’amiante, vérifiez les mises à niveau électriques ou de plomberie et s’il y a des permis approuvés. Connaître l’historique et s’assurer que le travail a été fait conformément au code aidera à déterminer ce que vous achetez et votre coût de rénovation.

Cara Hansen, de Triple Dot Design Studio, raconte les co-animateurs de HAVAN ; « Vous ne remarquez pas nécessairement un bon design, mais vous remarquez un mauvais design. Si quelque chose ne fonctionne pas fonctionnellement ou s’il n’est pas intuitivement là où vous le souhaitez, cela peut avoir un impact négatif sur votre vie.

