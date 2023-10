Écoutez « Bears Insider podcast 326 : À quoi s’attendre de Tyson Bagent » sur Spreaker.

La recrue non repêchée Tyson Bagent devrait faire son premier départ en carrière dimanche contre les Raiders. Kyle Nabors et Sean Hammond discutent de ce à quoi s’attendre et répondent à vos questions.

