Cette semaine sur Backstage, alors que nous approchons de la fin de l’année, nous avons quelques friandises de Noël pour vous.

Nous passerons en revue le nouveau film de Wonder Woman – découvrirons s’il vaut tout le bruit qui a été fait à propos de sa sortie.

Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Nous parlerons de deux émissions spéciales de Noël: King Gary de BBC One et All Creatures Great And Small sur Channel 5.

Le fond noir de Ma Rainey de Netflix est un atout lorsque nous regardons la dernière performance de Chadwick Boseman et entendons Viola Davis.

Amy Hitchcock est à l’émission cette semaine, et nous discutons de son documentaire Culture Interrupted.

De plus, il y a une interview avec Diane Lane et qu’est-ce que Tom Cruise a fait exactement qui a provoqué une telle fureur?

En savoir plus sur Backstage Podcast

Découvrez-le sur Backstage!

Envoyez-nous un e-mail à backstage@sky.uk et nous serions ravis que vous évaluiez, révisiez et abonnez-vous, et nous vous attraperons la semaine prochaine pour notre spécial de Noël.