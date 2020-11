Podcast Backstage: vainqueur de Bake Off, Lukas Gage et Dolly Parton | Actualités Ents & Arts

Est-il trop tôt pour discuter de Noël? Nous ne le pensons pas!

Cette semaine dans Backstage, nous parlons du nouveau film Netflix de Dolly Parton, Noël de Dolly Parton sur la place, et discutons d’une vision assez différente de A Christmas Carol de Dickens.

:: Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Aussi, Kate Winslet le fait pour les amoureux des chevaux dans la nouvelle adaptation Disney + de Black Beauty.

De plus, nous discuterons de la porte du directeur, de l’agent de bord et de la finale Bake Off, y compris une interview avec le gagnant.

Prendre plaisir! Veuillez vous abonner si vous aimez ce que vous entendez et contactez-nous en utilisant backstage@sky.uk – nous adorons les e-mails!