Cette semaine dans Backstage, nous revisitons le spectacle le plus animé de cet automne et parlons de The Undoing finale.

Nous entendons Viggo Mortensen qui a fait ses débuts en tant que réalisateur avec Falling.

Nous passons en revue Citizen Kane de Netflix a influencé Mank et le scintillons avec un intermède musical de The Prom, et si cela ne suffisait pas, nous entrons dans les contes de fées avec le nouveau film Disney + Christmas Godmothered.

