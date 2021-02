Podcast Backstage: Je me soucie beaucoup, Bloodlands et Pennyworth | Actualités Ents & Arts

Cette semaine dans Backstage – le podcast cinéma et télé de Sky News – Claire, Stevie et Katie se plongent dans l’actualité cinématographique et télévisée de la semaine, les critiques et tout le reste.

Nous parlons de Bloodlands, le dernier drame du créateur de Line of Duty Jed Mercurio.

Nous entendons Paloma Faith parler de Pennyworth, le spectacle qui, selon elle, lui a appris tout ce qu’elle sait sur le théâtre.

Nous discutons beaucoup de I Care A de Rosamund Pike et nous passons en revue une Europe post-apocalyptique discutable avec Tribes of Europa de Netflix.

