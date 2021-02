Podcast Backstage: Billie Eilish, Billie Holiday et Rencontres No Filter | Actualités Ents & Arts

Bienvenue dans Backstage – le podcast cinématographique et télévisé de Sky News.

Cette semaine, Claire et Stevie sont rejoints par Amy Hitchcock, rédactrice en chef des arts et du divertissement de Sky News.

Nous parlons de la controverse des Golden Globes et passons en revue les nouvelles versions d’Apple TV + pour 2021.

Nous discutons de l’incroyable performance d’Andra Day aux États-Unis contre Billie Holiday, et nous nous plongerons dans le nouveau documentaire de Billie Eilish The World’s A Little Blurry.

De plus, nous examinons Dating No Filter – que Claire décrit comme Gogglebox rencontre les premières dates.

