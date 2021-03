Podcast Axios Today: Décoder la diplomatie avec l’Iran

Vidéos de Reuters

Près de 40 personnes tuées lors des manifestations au Myanmar

«Aujourd’hui a été le jour le plus sanglant depuis le coup d’État du 1er février.» Christine Schraner Burgener, l’envoyée spéciale des Nations Unies pour le Myanmar, a confirmé que 38 personnes avaient été tuées lors de manifestations mercredi. C’était le jour le plus violent du pays depuis que les manifestations ont éclaté. La police et les soldats ont ouvert le feu à balles réelles dans plusieurs villes, ont indiqué des témoins. Quatre enfants figuraient parmi les personnes tuées, selon l’agence humanitaire Save the Children et les médias locaux ont rapporté que des centaines avaient été arrêtés. – Une femme âgée, Kyal Sin, également connue sous le nom d’« Angel », a été l’un des deux fusillés dans la deuxième plus grande ville de Mandalay.Des images l’ont montrée lors des manifestations portant un t-shirt sur lequel était écrit « Tout ira bien. un message à Reuters disant que c’était « horrible, c’est un massacre. » Les effusions de sang de mercredi ont plus que doublé le nombre de morts depuis le début des manifestations. Un porte-parole du conseil militaire au pouvoir n’a pas répondu aux demandes de commentaires. ington, le porte-parole du département d’État américain Ned Price a déclaré que les États-Unis étaient « consternés » par l’augmentation de la violence. « Nous appelons tous les pays à parler d’une seule voix pour condamner la violence brutale de l’armée birmane contre son propre peuple et promouvoir la responsabilité pour les actions de l’armée qui ont entraîné la mort de tant de personnes en Birmanie. »Pendant ce temps, le Conseil de sécurité de l’ONU doit tenir vendredi une session à huis clos sur le Myanmar.