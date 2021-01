Breaker, une application de podcast populaire, a annoncé lundi qu’elle serait acquise par la société de médias sociaux Twitter Inc et fermerait son application et son site Web la semaine prochaine.

Breaker a déclaré sur son blog https://blog.breaker.audio/the-breaker-team-is-joining-twitter-f8c1721d66c6 que les gens peuvent désormais transférer leurs abonnements à d’autres applications d’écoute de podcast comme celles proposées par Apple Inc et Spotify.

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées.

«Chez Breaker, nous sommes vraiment passionnés par la communication audio et nous sommes inspirés par la façon dont Twitter facilite les conversations publiques pour les gens du monde entier», a déclaré le PDG Erik Berli, ajoutant que l’équipe de Breaker se joint à Twitter.