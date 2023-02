PODCAST : Adaptabilité et Vieillir chez soi

Vous trouverez des podcasts “Measure Twice, Cut Once” sur les podcasts iTunes, Spotify et Google.

Avec une attitude «Compte sur moi», Michelle Gentis, propriétaire et mère de son enfant nécessitant un soutien à temps plein, fait équipe avec Todd Best of Best Builders pour partager leur expérience en adaptant son condo inspiré par l’auteur Erikson pour répondre aux besoins de son plein- fils majeur à charge.

Écoutez Mike et Jennifer Lee, co-animateurs du podcast “Measure Twice, Cut Once” de HAVAN, découvrir le processus d’adaptation des maisons à des besoins physiques spécifiques et le vieillissement sur place, en notant que la clé est de planifier et de travailler avec des professionnels expérimentés.

« Pourquoi déménager ? Planifiez à l’avance pour vieillir sur place. Discutez avec votre constructeur d’idées pour que votre maison fonctionne pour vous. Votre prochaine rénovation peut intégrer des fonctionnalités d’adaptabilité cachées pour une utilisation ultérieure », explique Todd Best.

Merci aux commanditaires : FortisBC, Ethical Floors, Rami Films et jPod productions

