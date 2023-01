PODCAST : À quoi ressemble le week-end de championnat dans la NFL ?

RAPPORT NFL: les initiés de Black Press Haluschak et McCully discutent du dernier week-end avant le Super Bowl 57.

Vous trouverez les podcasts Today in BC sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google.

Plus de podcasts NFL Report peuvent être trouvés ici.

Erin Haluschak, experte de Black Press NFL, et Peter McCully, producteur de podcasts de Black Press Media, partagent leurs réflexions alors que la saison de la NFL entre dans sa dernière semaine avant le Super Bowl.

La discussion comprend un examen plus approfondi de l’image des séries éliminatoires, des prévisions, des blessures, des quarts-arrière de la ligue et plus encore.

