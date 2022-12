PODCAST : À quoi ressemble l’avenir de la NFL pour Russell Wilson, Aaron Rodgers ?

RAPPORT NFL: les initiés de Black Press Haluschak et Wolf discutent des QB haut de gamme

Vous trouverez les podcasts Today in BC sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google. Plus de podcasts NFL Report peuvent être trouvés ici.

Expert de la presse noire de la NFL Erin Haluschak et rédacteur en chef du Vancouver Island Daily/PQB News Philippe Loup partagent leurs réflexions alors que la saison de la NFL se dirige vers sa course d’étirement.

La discussion inclut les Seahawks de Seattle et leur quête pour remporter le titre NFC West, la performance terne de l’ex-Seattle QB Russell Wilson à Denver, l’avenir d’Aaron Rodgers et plus encore.

