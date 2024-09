Cardy, Matt et Emma sont ici pour discuter de la présentation de la PS5 Pro par Sony et de la question de savoir si elle vaut le prix élevé qui a été fixé. Ils discutent ensuite de leur expérience avec la bêta multijoueur de Call of Duty: Black Ops 6, ainsi que de leurs réflexions sur les nouveaux films Beetlejuice et Rebel Ridge. Il y a aussi beaucoup (probablement trop) de discussions sur les biscuits et la meilleure façon de les consommer.

Podcast 765 d’IGN UK : Avantages de la PS5 et Biscuit Pockets