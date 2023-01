Poco X5 Pro fuit avec Snapdragon 778G, vanilla X5 avec Snapdragon 695 suit

Il y a une semaine, le prochain Poco X5 a été repéré entre les mains d’une star du cricket, mais saviez-vous qu’il existe également une version Pro en route ? C’était une nouvelle pour nous aussi, mais un détaillant européen a déjà répertorié l’appareil comme “à venir” et a publié une fiche technique presque complète.

Les Xiaomi Poco X5 Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1 080 x 2 400 px (20: 9), selon le détaillant. Le taux de rafraîchissement n’est malheureusement pas mentionné, mais il devrait être de 120 Hz comme le Poco X4 Pro.

Quoi qu’il en soit, le téléphone est alimenté par le Snapdragon 778G, une mise à niveau solide et complète par rapport au 695 trouvé à l’intérieur du X4 Pro. Le détaillant répertorie deux configurations de mémoire – 6/128 Go et 8/256 Go – qui ont toutes deux un emplacement pour carte microSD. Le téléphone fonctionne apparemment sous Android 12 avec MIUI 14 pour Poco.







Xiaomi Poco X5 Pro (éventuellement une image X4 Pro réutilisée)

L’appareil photo principal est doté d’un grand capteur d’image 108MP 1/1,52″ (pixels de 0,7 µm) avec une ouverture f/1,9 comme le modèle de l’année dernière. Grâce au chipset amélioré, cependant, l’enregistrement vidéo 4K est désormais possible (à 30 images par seconde, mais toujours). Les autres caméras à l’arrière sont une ultra large 8MP (118°) et une macro 2MP. À l’avant, une caméra selfie de 16 mégapixels.

Le système d’alimentation est le même qu’auparavant avec une grande batterie de 5 000 mAh et une charge filaire de 67 W uniquement. Pour la protection, il y a Gorilla Glass 5 à l’avant et un indice de protection IP68 — cette dernière partie ne ressemble pas au MO de Poco, il peut donc s’agir d’une erreur sur la fiche technique (le X4 Pro n’est évalué que pour IP53).

Il n’y a pas encore de mot sur le prix. Au lancement, le X4 Pro coûtait 300 € pour un modèle 6/128 Go (un peu moins avec le prix de l’inscription anticipée) et 350 € pour le modèle 8/256 Go. Dans l’ensemble, le Poco X5 Pro ne semble pas beaucoup changer, mais ce Snapdragon 778G aura un impact important sur les performances. Quant aux couleurs, vous aurez trois choix : Bleu, Noir et, bien sûr, Poco Jaune.

Le détaillant répertorie également les détails de la Xiaomi Poco X5. Celui-ci colle au Snapdragon 695 (comme on le voit dans Geekbench) et dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces (1 080 x 2 400 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui nous fait penser que le Pro a également un écran de 120 Hz. Le X5 de base n’a qu’un indice IP54, ce qui semble plus crédible.

Ce modèle vanille est similaire au Pro, mais avec quelques rétrogradations, à commencer par l’appareil photo principal 48MP, qui est toujours rejoint par un ultra large 8MP (118°) et une macro 2MP (ne comptez pas sur 4K, cependant). La caméra selfie est descendue à 13MP.









Poco X5 (images éventuellement réutilisées)

Un autre changement concerne la batterie – la capacité reste à 5 000 mAh, la vitesse de charge tombe à 33 W.

Comme son frère, le Poco X5 est répertorié avec des configurations 6/128 Go et 8/256 Go (extensible avec une microSD). Il n’y a pas d’informations sur les prix et pas de Poco X4 à utiliser comme guide. Le X5 propose trois choix de couleurs : vert, bleu et noir.

Remarque : l’image du Poco X5 Pro est identique à celle du X4 Pro. Peut-être que Xiaomi n’a pas changé le design, peut-être que le détaillant a réutilisé une ancienne image. Les spécifications semblent très proches du Redmi Note 12 Pro Speed.

En ce qui concerne le vanilla X5, l’image ressemble remarquablement au Redmi K50i bien que les spécifications aient peu en commun (de plus, les coloris répertoriés ne correspondent pas aux images). Les spécifications sont beaucoup plus proches du Redmi Note 12, à l’exception du chipset.

Source 1 | Source 2