Poco X5 apparaît sur Geekbench avec le chipset Snapdragon 695

En attendant l’éventuelle annonce du Poco X5, le téléphone a réussi à se glisser sur Geekbench en révélant son chipset, sa RAM et sa version Android avant le dévoilement officiel. Le Poco X5 porte l’identifiant Xiaomi 22111317PG et a géré 693 points monocœur et 2 113 points sur le test multicœur. L’appareil est équipé d’un chipset Snapdragon 695 et de 8 Go de RAM. Le côté logiciel est couvert par Android 12, probablement avec MIUI 13 en plus.







Tableau de bord Poco X5 Geekbench

Sur la base de rumeurs passées, Poco X5 sera un Redmi Note 12 rebadgé avec l’ancien chipset Snapdragon 695 à la place du Snapdragon 4 Gen 1. Nous nous attendons également à ce que le modèle Poco X5 Pro soit lancé aux côtés du vanilla X5. Selon les rumeurs, le modèle Pro serait une nouvelle image du Redmi Note 12 Pro Speed ​​avec le SoC Snapdragon 778G à la barre.

Source