Poco X5 a toutes ses spécifications divulguées, ne sera pas lancé en Inde

Hier, Poco India a officiellement annoncé que le Poco X5 Pro serait lancé dans le pays le 6 février. Il manquait à cette révélation toute mention du non-Pro Poco X5, et selon une nouvelle fuite aujourd’hui, c’est pour une bonne raison.

Il s’avère que le Poco X5 ne sera pas lancé en Inde aux côtés de son frère Pro. Au lieu de cela, nous verrons le X5 en Europe. Alors maintenant, la question est – le X5 Pro sera-t-il également disponible en Europe, ou juste en Inde ? Il n’y a pas encore de réponse à cela, mais au rythme des fuites, nous le saurons sûrement dans quelques jours au plus.

Exclusif : matériel marketing POCO X5 5G avec spécifications. – Processeur Snapdragon 695

-6.67″, AMOLED, résolution 2400×1080, taux de rafraîchissement 120Hz

-48MP Principal + 8MP Grand Angle + Macro 2MP

-Selfie 13MP

-Batterie 5000mAh

-33W de charge avec la technologie MMT (1/2)#POCOX55G pic.twitter.com/M9g5jKLyaY — Sudhanshu Ambhore (@ Sudhanshu1414) 31 janvier 2023

Indépendamment de cela, le Poco X5 se dirige apparemment vers l’Europe, et une fiche technique complète a été divulguée avec l’aimable autorisation de certains supports marketing aujourd’hui. Le téléphone est livré avec un écran tactile AMOLED de 6,67 pouces 1080×2400 120 Hz avec un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz et une luminosité maximale de 1200 nits. Le panneau est certifié Low Blue Light et couvre 100% de l’espace colorimétrique DCI-P3.

Le Poco X5 dispose également d’un appareil photo principal de 48 MP, d’un ultra large de 8 MP et d’une macro de 2 MP, ainsi que d’un jeu de tir de 13 MP pour les selfies. La batterie est une cellule de 5 000 mAh avec un support de charge filaire de 33 W. Aux commandes se trouve le SoC Snapdragon 695 de Qualcomm.