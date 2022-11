Poco X5 5G repéré dans les listes FCC et BIS

La rumeur d’un prochain téléphone Poco X5 5G s’est répandue ces derniers temps dans la rumeur. Le téléphone a été initialement repéré il y a plus d’un mois dans quelques listes mentionnant deux numéros de modèle en particulier – 22101320I pour la version indienne et 22101320G pour la version mondiale. La rumeur veut que Xiaomi envisage également de lancer un téléphone 22101320C en Chine sous la marque Redmi.

Nous ne savons toujours pas grand-chose sur le Poco X5 5G, mais les annonces récentes sur les sites Web de la FCC et du BIS révèlent quelques informations, à savoir que le téléphone aura une batterie de 4 900 mAh, qui sera très probablement commercialisée comme une batterie de 5 000 mAh. mAh capacité typique un.















Poco X5 5G chez FCC et BIS

Nous savons également que le téléphone disposera du Wi-Fi bi-bande et de la 5G avec prise en charge des bandes n5, n7, n38, n41, n77 et n78 5G. Et enfin, nous savons maintenant que le Poco X5 5G sera livré avec MIUI 14, ce qui pourrait suggérer Android 13 sous le capot.

D’autres rumeurs entourant le Poco X5 5G ont mentionné un écran LCD IPS 120 Hz et un chipset Snapdragon 778G+. C’est à peu près tout ce que nous savons sur le mystérieux combiné à ce jour.

