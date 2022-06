Poco X4 GT arrive avec Dimensity 8100, Poco F4 apporte un SD870

La famille Poco s’agrandit avec deux nouveaux membres aujourd’hui. L’un a une passion pour les jeux et apporte le premier écran 144 Hz à la série, l’autre essaie d’être un polyvalent avec sa propre « première » – la première caméra OIS sur un téléphone Poco.

Poco X4 GT

Normalement, c’est la série F qui fait la fierté et la joie de la gamme Poco. Cependant, le Poco X4 GT arrive avec le passionnant Dimensity 8100 – un chipset de milieu de gamme né dans les fabs 5 nm de TSMC avec quatre cœurs Cortex-A78 et un nouveau GPU Mali-G610 MC6. Cette puce a affiché des résultats impressionnants et surpasse généralement le Snapdragon 870 (et elle peut également tenir tête au 888).













Le MediaTek Dimensity 8100 est l’une des meilleures nouvelles puces du segment milieu de gamme

La GT a une passion pour le jeu, ce qui est évident dans l’affichage 144 Hz – le taux de rafraîchissement le plus rapide de la famille. Le taux d’échantillonnage tactile est de 270Hz. Il s’agit d’un écran LCD de 6,6 pouces avec une résolution de 1 080 x 2 460 pixels (20,5: 9) et il peut restituer 1 milliard de couleurs (il prend également en charge Dolby Vision). La luminosité maximale est de 650 nits (500 nits typiques) et le panneau utilise la gradation CC. De plus, il est gardé par Gorilla Glass 5 (le X3 GT avait Victus).









Écran LCD 6,6″ avec taux de rafraîchissement de 144 Hz et taux d’échantillonnage tactile de 270 Hz

Pour en revenir au chipset, il utilise la technologie LiquidCool 2.0 pour la gestion de la chaleur avec une chambre à vapeur 32 % plus grande que sur le X3 GT, et il y a maintenant 7 couches de graphite.

Le chipset est associé à 8 Go de RAM LPDDR5 et à 128 Go ou 256 Go de stockage UFS 3.1.

Poco a écouté vos demandes et a ramené la prise casque 3,5 mm. Cela signifie qu’il n’y a pas de latence Bluetooth à craindre et que vous pouvez recharger votre téléphone pendant que vous jouez. En parlant de cela, le téléphone dispose d’une batterie de 5 080 mAh qui se charge à 67 W avec l’adaptateur secteur inclus. Une charge complète de 0 à 100 % prend 46 minutes. Cette batterie est assez grande pour visionner des vidéos pendant 22 heures d’affilée. Outre les écouteurs, vous pouvez également utiliser les deux haut-parleurs certifiés Dolby Atmos.









Batterie 5 080 mAh avec charge rapide de 67 W (0-100 % en 46 minutes)

L’écran est un peu plus haut que sur le modèle de l’année dernière, ce qui a permis à Poco d’avoir plus d’un millimètre de largeur, ce qui rend le combiné plus confortable dans la main. Le poids a légèrement augmenté à 200 g (au lieu de 193 g). Le X4 GT est disponible en noir, bleu et argent.

















Poco X4 GT

Le modèle GT est équipé d’un appareil photo 64MP avec un capteur plus grand que l’an dernier (1/1.72″, pixels natifs 0.8µm, 1.6µm avec binning). Il est rejoint par une caméra ultra grand angle 8MP 120 ° (1,12 µm), plus une caméra macro 2MP. À l’avant se trouve une caméra selfie de 20 MP (1/3,06″, 1,0 µm).

Quelques autres choses à noter. Le premier est le lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté. Le deuxième est le moteur linéaire de l’axe X. La connectivité sans fil comprend bien sûr la 5G, le Wi-Fi 6 (ax), le Bluetooth 5.3, le NFC et il y a même un blaster IR.











Tarifs et informations de lancement du Poco X4 GT • Tarifs lève-tôt du 27 juin au 7 juillet • Disponible prochainement chez d’autres revendeurs

Le Poco X4 GT sera disponible le 27 juin (lundi) chez certains détaillants, y compris la boutique en ligne officielle de Poco. Entre le 27 juin et le 7 juillet, une remise anticipée de 80 € sera appliquée sur les prix normaux de 380 € pour une unité 8/128 Go et de 430 € pour un téléphone 8/256 Go. Plus de détaillants offriront bientôt le X4 GT.

Poco F4

Le Snapdragon 870 était assez bon pour le F3 de l’année dernière, est-il assez bon pour le nouveau Poco F4 ? Cela reste à voir – l’objectif avec le F4 était d’améliorer la technologie de l’appareil photo et de la batterie. Si vous voulez des performances de pointe, la F4 GT dispose d’un Snapdragon 8 Gen 1.













Le Poco F4 est alimenté par le même Snapdragon 870, mais avec un refroidissement amélioré

Retour au Poco F4. C’est le premier de la famille à être doté de la stabilisation optique d’image (OIS). Cela mis à part, l’appareil photo principal n’a rien d’extraordinaire avec son capteur 1/2″ (pixels de 0,7 µm, 1,4 µm avec binning) et son ouverture f/1,8. Comme sur le X4 GT, il est rejoint par un ultra large 8MP (119°) et des modules macro 2MP à l’arrière et une caméra selfie 20MP à l’avant.









L’appareil photo principal 64MP du Poco F4 est le premier de la famille à avoir OIS

En ce qui concerne la charge, la batterie a essentiellement la même capacité que le F3, 4 500 mAh. Cependant, la capacité de charge a été doublée à 67 W (adaptateur inclus), contre 33 W auparavant. Cela a réduit le temps de charge complet de 0 à 100 % de 52 minutes à 38 minutes.













Le F4 se charge plus rapidement, 0 à 100 % prend 38 minutes

L’écran est le même que l’année dernière – un AMOLED de 6,67 pouces (Samsung E4) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz. Il a une résolution de 1 080 x 2 400 pixels (20: 9) et une luminosité maximale de 1 300 nits (900 nits typiques). Il s’agit d’un écran HDR10+ qui prend désormais également en charge Dolby Vision. La protection physique est gérée par Gorilla Glass 5. Poco revendique un réglage des couleurs de qualité professionnelle avec la fonction TrueColor, mais il n’a fourni aucun numéro deltaE.

Comme son frère, le F4 dispose d’un lecteur d’empreintes digitales latéral et d’un moteur linéaire à axe X. Il possède également deux haut-parleurs Dolby Atmos, mais pas de prise jack 3,5 mm. Il comporte cependant un blaster IR.

















Poco F4

Le Poco F4 sera bientôt disponible en deux configurations. L’option 6/128 Go coûtera 400 €, tandis que celle 8/256 Go coûtera 450 €. Notez qu’entre le 27 juin (lundi) et le 7 juillet, il y aura une remise anticipée de 50 € pour les deux versions. Le téléphone sera disponible à partir du 27 juin chez certains détaillants et sera bientôt étendu à de nouveaux magasins.











Prix ​​lève-tôt pour le Poco F4 • Disponible pour la première fois le 27 juin • Bientôt disponible dans d’autres magasins

En Inde, le Poco F4 sera disponible via Flipkart (première vente le 27 juin) dans trois configurations de mémoire : 6/128 Go pour 28 000 ₹, 8/128 Go pour 30 000 ₹ et 12/256 Go pour 34 000 ₹. Notez cependant qu’il y aura une remise pour le premier tour de vente à hauteur de 4 000 ₹ (qui comprend une remise instantanée de 1 000 ₹):









Prix ​​et informations de lancement du Poco F4 pour l’Inde

PS. Le responsable de Poco India a annoncé que le Poco F4 bénéficiera d’une garantie de 2 ans, au lieu de l’habituel 1 an.